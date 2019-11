Benetke, mesto na vodi, so se spremenile v mesto pod vodo. Italijanska vlada je razglasila izredne razmere. Najhujše poplave v zadnjih 50 letih so povzročile že za milijardo evrov škode. Zaradi visokega plimovanja se je voda dvignila za več kot meter in pol nad običajno gladino morja in poplavila 70 odstotkov mesta. Poleg Trga svetega Marka, so zaprte tudi šole, vrtci, uradi in muzeji.