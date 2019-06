Poplave v BiH: stanje naravne nesreče v Tuzli

Dele Bosne in Hercegovine so po obilnem deževju prizadele poplave. Narasla voda je v osrednjem delu države v soboto poplavila hiše, rušila mostove in uničila več cest. Trenutno je najhuje v Tuzli na vzhodu BiH, kjer so zaradi poplav danes razglasili stanje naravne nesreče.

Obilno deževje v delih Bosne in Hercegovine je s seboj prineslo tudi poplave. Na območju Tuzle so po navedbah tamkajšnje civilne zaščite zaradi močnega dežja narasli številni hudourniki, sprožilo pa se je okoli deset zemeljskih plazov. Po poročanju spletnega portala klix.ba je zaradi poplav in zemeljskih plazov ogroženih okoli 50 zgradb, nastala je tudi velika gmotna škoda. Poškodovan je del vodovodnega omrežja, pa tudi nekaj mostov in cest. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Ker v prihodnjih dneh pričakujejo novo obilno deževje, se bo najverjetneje sprožilo še več zemeljskih plazov. Po napovedih hidrometeorološkega zavoda v BiH bo na območju deževalo najmanj do petka. V soboto pa je obilno deževje največ preglavic povzročalo v osrednjem delu Bosne in Hercegovine. Najhuje je bilo v občini Maglaj, kjer je reka Fojnica poplavila nekaj hiš ter cest. O težavah so poročali tudi z območja Zenice, kjer je poplavljala reka Lašva. V soboto zvečer je dež v tem delu države ponehal, gladine rek so upadle, razmere pa se danes normalizirajo. Februarja letos so BiH sicer že prizadele hude poplave, še vedno pa je še kako živ tudi spomin na katastrofalne poplave leta 2014.