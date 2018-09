Poplave v Nigeriji terjale že skoraj 200 življenj

Oblasti so razglasile izredne razmere v osrednjih zveznih državah Kogi, kjer se omenjeni reki zlivata, in Niger ter v Delti in Anambri na jugu.

Nigerijska agencija za izredna razmere Nema je sporočila, da so po najnovejših podatkih obsežne poplave od konca avgusta prizadele 826.400 ljudi, od tega jih je 286.100 ostalo brez strehe nad glavo. Te številke se bodo po pričakovanjih še povečale, saj v prihodnjih tednih pričakujejo še več dežja.

Na prizadetih območjih potrebujejo predvsem šotore, hrano, zdravila in mreže proti komarjem, so sporočili iz agencije za izredne razmere.

Poplave so razdejale kraje in vasi ob rekah, uničile pridelke in zdesetkale živino. "Ena naših največjih skrbi po obsežnih poplavah, kot so te, je grožnja kolere in drugih boleznih," je sporočil generalni sekretar nigerijskega rdečega križa Abubakar Kende.

Opozoril je, da bi lahko imeli slaba higiena in zdravstvena oskrba ter pomanjkanje čiste vode "smrtonosne posledice". Od januarja so v državi zabeležili skoraj 28.000 domnevnih primerov kolere.