Poplave v Osilnici in Kostelu opustošile vrtove in uničile pridelke

Po mesecih suše je bil samo en konec tedna potreben, da je bilo območje Kostela in Osilnice pod vodo. Voda se je v ponedeljek že vrnila v strugo, zdaj pa se popisuje škoda. Za pomoč pri sanaciji je bila na prošnjo občin aktivirana tudi Slovenska vojska. Ta se je poleg civilne zaščite in domačinov lotila odstranjevanja in čiščenja cest, dovozov in okolic hiš. Vrtovi ljudi so opustošeni, pridelki izgubljeni, premoženje pa uničeno. Sanacije pa še zdaleč ni konec.