Hud izziv vlade pred poletjem: Sanacija 1,3 milijarde evrov škode na vodotokih

Podjetja na terenu in stroka v pisarnah ter na ogledih. Poletje se nezadržno bliža, z njim pa možnost obilnih padavin ter tudi poplav. Po lanskem avgustu ima sedaj država oziroma ministrstvo za naravne vire pred seboj hud izziv. Mora se lotiti prenove zanemarjenega sistema upravljanja z vodami in hkrati sanirati 1,3 milijarde evrov škode na vodotokih. Po interventnih delih namreč sledi povrnitev vodne infrastrukture v prvotno stanje pred poplavami. Koliko časa bo program skrit javnosti? Za zaprtimi vrati so ga videli župani. Kakšni so načrti?