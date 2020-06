Nad Beogradom je besnelo hudo neurje. V treh urah je padlo kar mesečno povprečje dežja, voda pa je s seboj odnašala vse, kar ji je prišlo na pot. Ulice so se spremenile v reke, javni prevoz je obstal, pod vodo so bili tudi številni cestni podhodi in nekatere trgovine. Gasilci in policisti pa so reševali ljudi, ki so ostali ujeti v avtomobilih sredi deroče vode.