Milijoni Američanov z avtomobili domov za praznike, na cestah 'svetleče' reke vozil

Kot poroča CNN, bo zaradi enega najpomembnejših nacionalnih praznikov, zahvalnega dne, v dvanajstih dneh z letalskim prevozom do svojih družin in nazaj potovalo približno 31 milijonov potnikov. Najbolj prometno obremenjen dan za letališča v letu pa bo zagotovo v nedeljo, ko se bo domov v le enem dnevu z letali poskusilo vrniti približno tri milijone ljudi.

Večina z avtomobilom

Večina Američanov se do praznične lokacije še vedno odpravi z avtomobili. Od četrtka do nedelje se bo na ceste tako podalo približno 50 milijonov Američanov. Pred zahvalnim dnem so reke vozil na cestah povzročile, da se je potovalni čas do želenega cilja v povprečju povečal za približno štirikrat dlje kot običajno.

Najmanj prometno obremenjen praznični dan na cestah je bil sicer zahvalni dan, ko se je na pot tako z avtomobili kot z letali odpravilo najmanj ljudi. Tamkajšnji policisti in reševalci pa so imeli polne roke dela zaradi praznih akumulatorjev, počenih gum in nesreč.