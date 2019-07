Poplavljeni New Orleans se pripravlja na tropsko nevihto Barry

Nevihta Barry se pomika počasi, dosegla pa naj bi tri ameriške zvezne države, in sicer Lousiano, Mississippi in Teksas.

Guverner Louisiane John Bel Edwards je že razglasil izredne razmere, v nekaterih soseskah blizu reke Mississippi so odredili obvezno evakuacijo. Oblasti prebivalcem svetujejo, naj se umaknejo na varno in si zagotovijo dodatne zaloge hrane.

New Orleans je sicer nevihta z obilnim deževjem dosegla že v sredo, deli mesta pa so trenutno pod vodo. Ta je poplavila številne hotele, podjetja, ulice pa spremenila v reke in paralizirala promet. Nekateri prebivalci so po poplavljenih ulicah celo veslali v kajakih.

Sezona orkanov v Atlantskem oceanu se je sicer začela 1. junija, doslej pa ni še nastal noben orkan, kar je po besedah meteorologov nenavadno. Sicer naj bi bila letošnja sezona orkanov povprečna, po napovedih lahko ZDA in karibske države pričakujejo do štiri večje orkane.

Lansko sezono orkanov je zaznamoval orkan Irma, ki velja za enega najmočnejših v zgodovini. Veter je v sunkih dosegal hitrosti okoli 300 km na uro, orkan pa je dosegel najvišjo, peto stopnjo moči.