Poplavljenih je ogromno kmetijskih površin in nekaj počitniških hiš

Na Štajerskem in na Koroškem so ponekod ponovno zatulile sirene, ki so opozarjale na nevarnost poplav. Na najbolj ogroženih območjih so zato preventivno že predhodno namestili protipoplavne vreče, a k sreči do česa hujšega ni prišlo. V Krčevini pri Vurberku je v vodi nekaj počitniških hišic, na območju Dupleka pa je znova poplavljenih ogromno kmetijskih površin.

