Med 4 in 7 tisoč gospodinjstev, ki so bila v hudih poplavah prizadeta, bo po besedah ministra za okolje Boštjana Kumra za elektriko mesečno plačalo približno 40 evrov manj, kot bi sicer. To bo zagotovo vsaj malo v uteho vsem tistim, ki so tudi zaradi razvlažilnikov, ki dan in noč sušijo namočene stene, ob visoki škodi v strahu pričakovali še astronomske zneske na položnicah.