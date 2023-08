Solidarnost in tovarištvo sta v teh dneh še posebej med nami. Potem ko je Slovenijo prizadela največja naravna katastrofa v zgodovini, v teh dneh ni več "naših" ali "vaših". Aleksander Pozvek se je odpeljal v prizadeto Poljansko dolino, kjer mu je eden od domačinov razlagal, da je pomoč ponudilo toliko ljudi, da so jih morali, sicer s težkim srcem, celo zavrniti. In prav zaradi vas, ljudje, lahko optimistično zremo v prihodnost.