Popolna svoboda govora ali v resnici le svoboda sovraštva?

Novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegovega tesnega sodelavca Elona Muska ceni tudi marsikdo v Sloveniji, ker naj bi spodbujala popolno svobodo govora. Je to lahko včasih v resnici svoboda sovraštva? Je naključje, da so se v zadnjih tednih spremenila tudi pravila na Facebooku? Bomo na njem kmalu lahko pisali žaljive zmerljivke, objavljali lažne statistike in širili zavajajoče informacije? Podjetje Meta je v začetku leta razburkalo svetovno javnost s svojo odločitvijo, da odstrani sistem preverjanja dejstev na svojih platformah Facebook in Instagram. S temi spremembami, ki zaenkrat veljajo le za uporabnike v ZDA, naj bi izboljšali svobodo govora.