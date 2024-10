'Hišo so ocenili na 98.000, 45 odstotkov so odbili, torej sem pristal na 51.000'

"V jesensko vlažno vreme smo že dobro zakorakali, na vrata bo lahko čez dober mesec potrkala tudi zima, naša stanovanja in hiše pa po poplavah le na pol obnovljene, propadajo, kleti zajema vlaga, vonj po plesni je že prisoten," pravi eden izmed prebivalcev, ki so mu lanske avgustovske poplave uničile dom. Številni se počutijo izigrane. Cenitve so jih presenetile. Vrednost doma sicer ni tako slabo ocenjena, pravijo, a občuten odbitek, tudi več kot 50-odstoten, je nekaterim prinesla amortizacija. Pravijo, da so svoje domove obnavljali in vanje redno vlagali. A cenitve so dobre, verjame pristojen za obnovo po poplavah Boštjan Šefic in zatrjuje, da je postopek reševanja v koraku s predvideno časovnico.