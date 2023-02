V reševalni akciji v Turčiji sodeluje več kot 24.400 reševalcev, med njimi je tudi slovenska ekipa – sedem reševalnih psov ter njihovih vodnikov in štirje strokovni delavci. Naša ekipa se trenutno nahaja v turški provinci Hatay. Delajo v nevarnih okoliščinah, vsak popotresni sunek je lahko nevaren, a se niso ustavili. Tudi v četrtek so nadaljevali s preiskovanjem ruševin. Ali so rešili kakšno življenje, kakšni so pogoji dela in v kakšnem stanju so vodniki in psi?