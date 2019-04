'Popravljeni boeing 737 max': simulator ne bo potreben, dovolj bo računalnik ali ipad

Boeing bo popravke tudi uradno predstavil v nekaj tednih, poleg dodatnih senzorjev, ki merijo vpadni kot kril in bližajoči se prevlečeni let, je uvedel še nekatere druge popravke. Družba je namreč med preverjanjem sistema MCAS odkrila še eno programsko napako, ki je za mesec dni zamaknila uvedbo programskih popravkov, ki bi omogočali, da bi lahko FAA sprejel začasno poročilo marca. Evropski letalski nadzornik EASA je sporočil, da bo sam opravil teste in certifikacijo modelov max, neodvisno od poročila, ki ga bo izdal FAA.

FAA je v poročilu, ki ga bo zainteresirana javnost lahko komentirala do konca aprila, sklenil, da ni potreben poseben režim za treniranje pilotov za zloglasni sistem MCAS, ki bi zahteval dodatne ure na simulatorjih. V poročilu je tako zapisano, da bo dodatna učna ura na računalniku oziroma tablici dovolj. "Učno gradivo in test mora opisati sistem (MCAS), njegove posebnosti, možne napake in zvočna opozorila za osebje,"je zapisano v poročilu.

Zapisano je tudi, da je treba pilotom sistem MCAS bolje predstaviti, a nekako ne stopi v višjo kategorijo zahtevnosti, ki bi zahtevale simulatorsko preverjanje. Eden od razlogov, ki jih omenjajo letalski strokovnjaki, je, da pravzaprav nihče ne uporablja delujočega simulatorja 737 max, saj večina uporablja tiste za različico 737 next generation. FAA je pred leti dosodil, da je podobnost med starejšo varianto in maxi takšna, da piloti pri prehodih na novejše modele ne potrebujejo simulatorskih testov, zgolj elektronsko gradivo in rešen vprašalnik. Piloti, ki so leteli na maxih, so tako morali opraviti simulatorske teste na NG-različicah, ki so bile za letalske nadzornike dovolj, in to so počeli vse do prizemljitve flote maxov.

V ZDA bo letalska družba American Airlines prva uvedla simulatorje max, pa še ta naj bi bil uveden v drugi polovici leta, po tujini so precej redki. Večina letalskih družb, ki je že imela v uporabi simulatorje next generation, je tako obdržala te in izkoristila certifikacijo, ki jim je omogočala nižanje stroškov in uporabo istih naprav. Tudi v American Airlines se je premik zgodil, ker so to zahtevali piloti in sindikati, sama letalska družba je čakala na odločitev FAA.