Porast ilegalnih prehodov meje

V zadnjih dveh dnevih so policisti obravnavali 182 tujcev. Največ jih je obravnavala Policijska uprava Ljubljana, sledita novomeška in koprska. Letos so sicer policisti obravnavali skupaj 2.582, v istem obdobju lani pa 1.185 nezakonitih prehodov državne meje. Največ je državljanov Pakistana, Alžirije in Maroka.

