Izpoved 14-letnice, žrtve nasilja: Sošolec me je zagrabil in vrgel na tla

Je medvrstniško nasilje, ki naj bi ga po podatkih Unicefa doživljala več kot polovica mladostnikov, le odraz odnosov med odraslimi? Objavljamo izpoved najstnice, žrtve medvrstniškega nasilja, ki so jo že kot 6-letno deklico starejši fantje zaprli v temo ali pa so jo kasneje sošolci vlačili po tleh. A bolj kot modrice, je pripovedovalo dekle, so jo bolele besede. Na telefonu za otroke in mladostnike TOM opažajo porast medvrstniškega in spletnega nasilja. Mladi so v stiski, čakalne dobe predolge, samoplačniške psihoterapevtske pomoči pa si marsikdo ne more privoščiti. In kje je rešitev?