Porast okužb na Hrvaškem, maske zopet obvezne v zaprtih javnih prostorih

Čeprav se število okuženih na Hrvaškem vztrajno viša – odkrili so kar 95 novih primerov – pa so le ti večinoma vnešeni. Hrvaški mediji so tako poročali tudi o okuženi osebi v Reki, ki je prispela iz Slovenije. V samostanu v Đakovu je okuženih 38 ljudi, drugo žarišče pa je v Zagrebu. Virus se je razširil tudi v dveh bolnišnicah. V Zadru so potrdili pet novih okužb, a nobena ni povezana s spornim teniškim turnirjem. Zaradi takšnega porasta je tako na Hrvaškem ponovno obvezna uporaba mask v zaprtih javnih prostorih in na sredstvih javnega prometa.