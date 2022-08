Porast pedofilov na plažah

Pri majhnih otrocih je treba biti ves čas na preži, jih imeti ves čas na očeh, in žal – hkrati imeti na očeh tudi okolico in sumljive neznance. Iz bolj obleganih hrvaških turističnih destinacij namreč vse pogosteje poročajo o moških, ki na plažah in v naseljih na skrivaj snemajo otroke in tako nezakonito pridobivajo pornografski material za lastne potrebe oz. za preprodajo. V Rovinju so recimo v zadnjih tednih odkrili že štiri take izprijence, zato domačini verjamejo, da gre za organizirano združbo tujih zločincev – drug drugega in turiste zato ob tem pozivajo k previdnosti.