Porast respiratornih bolezni na rob potisnil urgentne centre v Sloveniji

"Marsikatero stanje lahko obravnava osebni zdravnik in obisk urgence ob prvi vročini ni nujen," poudarja Sašo Rebolj iz kamniškega zdravstvenega doma. Paciente namreč nenujna obravnava lahko stane tudi 27 evrov. "Zdravnikov in medicinskih sester je premalo in za svoje delo niso dovolj cenjeni," pa pravi ena od zaposlenih v Ljubljani. Kar pa se odraža tudi v preobremenjenosti in s tem izčrpanosti.