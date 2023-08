Mariborski kriminalisti so ujeli štiri Romune, osumljene zlorab bančnih kartic slovenskih državljanov. Pristali so v priporu, policisti pa opozarjajo, da goljufije preko spleta močno naraščajo. Samo letos so prejeli že dobrih osemsto prijav, ko so bili nekoliko naivni Slovenci, med katerimi je vse več starejših ljudi, ogoljufani za skupaj več kot štirinajst milijonov evrov. Vse več zlorab bančnih kartic beležijo tudi banke, v zadnjih dneh pa se pojavljajo še goljufije na račun žrtev poplav.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:38 audio-control-play-line Iz 24UR: Porast spletnih goljufij 02:41 audio-control-play-line Iz SVETA: Goljufije in zlorabe na spletu icon-chevron-left icon-chevron-right