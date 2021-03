Porast zlorab na spletu. So otroci varni?

Še pogostejša prisotnost otrok na internetu zaradi šolanja od doma je le še olajšala delo spolnim predatorjem, ki se lahko hitro povežejo z njimi, ne da bi ti vedeli, kdo je na drugi strani. Otroci in mladostniki pa zelo poredko zaupajo svojim staršem, v kakšno zanko so se ujeli. In prej kot od staršev kriminalisti informacije dobijo na družbenih omrežjih, ki takšna dejanja zaznajo. A tej varovalki so se ravno najbolj problematična omrežja letos odrekla.

Otroci so v preteklih letih v povprečju na spletu preživeli okoli dve uri in pol dnevno, v času šolanja od doma pa kar sedem."V povprečju pa imajo štiri ure za šolske dejavnosti,"pove Bojana Lobe s Fakultete za družbene vede . Tudi starši ne vedo, kaj njihov otrok počne preostale tri ure. Pred ekrani pa ne preživijo več časa le otroci, temveč tudi spolni predatorji. "Prej so tudi fizično potovali v tretje države in fizično zlorabili otroka, zdaj pa jim je zaradi ukrepov to onemogočeno, zato so se prilagodili," pa opozarja vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto Robert Tekavec.

icon-expand Nenadzorovan dostop do spleta imajo že petletniki. FOTO: Thinkstock

Te dni Slovence pretresa tudi češki dokumentarec Ujete v medmrežju. Trem igralkam, ki so se izdajale za 12-letnice, so v studiu postavili otroške sobe in jih za računalnik posedli za deset dni. V teh dneh pa jim je pisalo kar 2458 predatorjev. "Kot družba se še vedno ne zavedamo dovolj, kako razširjena oblika je spolna zloraba na spletu," opozarja tudi predsednik Združenja za MOČ Mitja Svete. Predsednik združenja MOČ za pomoč žrtvam spolnega nasilja pravi, da je bila najmlajša deklica, ki so jo obravnavali, stara le 11 let. Število prijav v zadnjih 20 letih grozovito narašča V drugem valu epidemije združenje ni moglo dohajati primerov, ki so se po pomoč obrnili k njim. "Sexting pa lahko zelo hitro vodi v spolno nasilje, lahko sledi nadaljevanje za same usluge, slike, grožnje po razkritju," našteje Svete. Predatorji so sprva zelo všečni, a manipulativni, otrokom je všeč pozornost, ki jo dobijo. "Potem se predstavijo z dejanskim imenom, priimkom, sliko. Kot kažejo pretekle preiskave, to otrok ne odvrne,da bi komunikacijo prekinili,"doda Tekavec.

icon-expand Ali starši vedo, kaj otroci počnejo na spletu? FOTO: Dreamstime

Podatki nacionalnega centra za pogrešane in izkoriščene otroke pa kažejo, da število prijav v zadnjih 20 letih grozovito narašča. Iz nekje tisoč na kar milijon prijav. Pri nas je bilo lani 150 tovrstnih prijav, leto pred tem 135. Nenadzorovan dostop do družbenih omrežij pa imajo že tudi petletniki. Ko te platforme avtomatizirano zaznajo takšne vsebine, so o tem hitro obveščeni, pri družini pa potem preiskujejo, ali je šlo tu za kaznivo dejanje ali za samoposnetek otroka. "Zdaj pa so nekatera podjetja s tem prenehala, zaradi zakonskih sprememb Evropske unije," pove Andrej Motls Spletnega očesa. Med njimi sta tudi giganta Facebook in Instagram, ki sta bila najbolj problematična. Na ameriški prijavni točki so tako že do februarja opazili 50-odstoten padec prijav iz EU. In s tem se možnosti za zlorabe le še povečujejo.