'Koalicija je dobila bitko, ne pa tudi vojne'

Javno preštevanje v politiki je v tišini in samoti glasovalnega mesta dobilo nov pomen: tam vsak odloča zase. Poslanci SDS, NSi, SNS in Desusov Robert Polnar so se odločili, da glasovnic sploh ne prevzamejo, vsega skupaj torej 37 poslank in poslancev. Tako je v glasovalno kabino stopilo le vsega 53 poslank in poslancev; 40 jih je glasovalo za razrešitev vlade Janeza Janše, sedem proti, šest pa jih ni odločilo ničesar. A opozicija je kljub neuspehu jasna: dobili so bitko, ne pa tudi vojne.

