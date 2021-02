Poročena sta že zavidljivih 70 let, večno zvestobo sta si letos obljubila že petič

Si predstavljate, da ste srečno poročeni 70 let? Okoli 7.000 parov se zadnja leta v Sloveniji odloči, da bodo dahnili usodni da. V petdesetih letih preteklega stoletja pa je bila ta številka še enkrat višja - na leto se je poročilo okoli 14.000 parov, med njima tudi Pavla in Matija Klemenčič, ki letos praznujeta kar 70. obletnico poroke. Zakonca, ki sta se poročila v okolici Radencev, sta si zdaj že petič večno zvestobo obljubila v Grosupljem. Je bila pa ta poroka precej drugačna od tistih, ki sta jih bila vajena do zdaj.