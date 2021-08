Poročilo Mednarodnega panela za podnebne spremembe opozarja na uničevalno moč narave

Na vse pogostejše ekstremne vremenske pojave, denimo poplave, sušo in uničujoče požare, ki pestijo svet, strokovnjaki opozarjajo že desetletja. Ljudje vpliva podnebnih sprememb na okolje očitno nismo jemali dovolj resno in smo planet Zemljo, svoj edini dom, s svojimi dejanji in posegi v naravo pripeljali na rob. Kar štiri tisoč strani dolgo poročilo Medvladnega odbora za podnebne spremembe je skrajno skrb vzbujajoče in rdeči alarm za človeštvo. Če v naslednjih 20 letih ne bomo odločno ukrepali in zmanjšali izpustov toplogrednih plinov, bomo prišli na točko, od koder ni vrnitve, svarijo strokovnjaki. Odzivi držav so različni.