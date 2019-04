Poročilo: Na Poljskem zatajil uradni veterinarski nadzor

Po podatkih evropskega portala sistema hitrega obveščanja za živila in krmo RASFF se je meso iz sporne klavnice pojavilo v 15 držav: na Češkem, v Estoniji, na Finskem, v Franciji, Nemčiji, Grčiji, na Madžarskem, v Latviji, Litvi, na Poljskem, Portugalskem, v Romuniji, na Slovaškem, v Španiji in na Švedskem. V Sloveniji spornega mesa ni bilo.

Da v eni od poljskih klavnic koljejo bolno oz. poškodovano govedo, so konec lanskega leta razkrili poljski preiskovalni novinarji, ki so dogajanje skrivoma posneli s kamerami. Kadavre bolnih živali so zaposleni v klavnici, in ne veterinarji, označevali kot varno meso, ki so ga dali na trg.

Evropski inšpektorji so na Poljsko odšli februarja, preverjali pa so ravnanje tamkajšnjih pristojnih ob izbruhu afere in morebitne nepravilnosti v uradnem veterinarskem nadzornem sistemu v celotni proizvodni verigi.

Kot izhaja iz objavljenega poročila, je v omenjeni klavnici prišlo do vrsto pomanjkljivosti v nadzoru, pristojni se tudi niso zmenili za informacije o spornem početju, do katerega je prihajalo tudi v preteklosti. Na vseh ravnem nadzora pa so inšpektorji ugotovili tudi kadrovski manko.

Evropski inšpektorji ugotovili vrsto napak in pomanjkljivosti

Pomanjkljivosti so ugotovili tudi v registru živali, in sicer pri navajanju premikov živali (nekateri sploh niso bili zavedeni), odpovedal je tudi dvojni nadzor na različnih operativnih ravneh, veterinarji niso imeli polnega dostopa do podatkovne baze, pomanjkljivo so se upoštevali pravilniki.

To po ocenah evropskih inšpektorjev resno spodkopava ustrezno upoštevanje pravilnikov v celotni živilsko-predelovalni industriji, pomeni pa tudi, da podatkovna baza ne more biti učinkovito orodje pri monitoringu premikov živali.

Nasprotno pa so pristojni na Poljskem zadovoljivo ravnali pri postopku obveščanja v sistem RASFF.

Ker je Evropska komisija od Poljske že v času nadzora zahtevala vrsto konkretnih ukrepov za izboljšanje stanja, inšpektorji v poročilu niso podali priporočil. Bodo pa relevantna priporočila podali, če bodo na to pokazali sklepi bolj poglobljenega nadzora, ki so ga opravili v marcu.