'V primeru nepričakovane pandemije bi lahko umrlo več deset milijonov ljudi'

''Svet ni pripravljen namorebitno bliskovitopandemijopatogenov, ki povzročajo okužbe dihal,''opozarja poročilo, objavljeno v torek, v katerem opozarjajo, da bi takšna kriza lahko pokončala od 50 do 80 milijonov ljudi - 2,8 odstotka prebivalstva - opustošila globalno gospodarstvo in trge ter "destabilizirala nacionalno varnost". Države morajo biti "pripravljene na najhujše", če želijo preprečiti, da bi jih naslednja pandemija 'zlomila', opozarjajo.

'Države naj več vlagajo'

Državam v poročilu svetujejo, naj vlagajo v pripravo na morebitne zdravstvene izredne razmere. ''Voditelji vlad se morajo zavezati in vlagati, da bodo s tem zgled tudi za revnejše in nerazvite države, ki jim tako ne bo preostalo drugega, kot da se tudi same zavežejo in tudi one vlagajo v ta namen.''