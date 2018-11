Poročilo: Ponesrečeno letalo družbe Lion Air ne bi smelo leteti

Letalo Boeing 737 je glede na preliminarno poročilo že dan pred nesrečo na poletu iz Balija v Džakarto imelo tehnične težave in ni bilo ustrezno za letenje, a so se pri letalski družbi odločili, da ne bo ostalo na tleh.

Po pisanju ameriškega časnika New York Times se je pilot skorajda novega boeinga 737 max že od začetka vzleta boril proti strmoglavljenju. Več kot dvajsetkrat naj bi poskušal letalo dvigniti, a zaman. Letalo je nato z veliko hitrostjo treščilo v morje.

Kmalu po nesreči so se pojavila ugibanja, da naj bi k nesreči pripomogla nova programska oprema, ki lahko avtomatsko prestavlja višinsko krmilo letala. Piloti naj bi to z drugim stikalom lahko izključili, a se to očitno pri ponesrečenem letalu ni zgodilo.