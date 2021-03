Poročilo Računskega sodišča jasno: nabava zaščitne opreme je bila neučinkovita

Dobili smo poročilo Računskega sodišča, s katerim se je že pred objavo špekuliralo in politično obračunavalo. Je pa res, da je bilo še pred objavo jasno, kakšne bodo ugotovitve, saj smo pri kar nekaj poslih tudi mediji že razkrivali, kako je do njih prišlo. V poročilu je zapisano: nabava zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje širjenja virusa covid-19 je bila neučinkovita.

