Poročilo ZN: izraelske sile zoper protestnike zagrešile vojne zločine

Komisija je preiskala navodila izraelskih obrambnih sil ostrostrelcem, ki so streljali na protestnike, ki so redno protestirali ob meji, piše Al Jazeera.

Članica komisije pri Združenih narodih (ZN) Kaari Betty Murungi je o zaskrbljujočih rezultatih preiskave, ki so jo strnili v 252 strani dolgem poročilu, dejala: "Izraelske varnostne sile so kršile človekove pravice in mednarodno humanitarno pravo. Nekatere kršitve lahko štejemo med vojne zločine in zločine proti človečnosti, zato jih mora Izrael nemudoma preiskati."

​​​​​​​Izraelske so v obdobju, ki ga je komisija preiskovala, ustrelile in ranile 6016 protestnikov s pravim strelivom, 189 ljudi je med protesti umrlo, od 183 zaradi strelov. Veliko ljudi je umrlo tudi v nekaj dneh ali tednih po poškodbi. Samo 14. maja 2018 je zaradi strelov umrlo 73 Palestincev.

"Izraelske sile niso imele nobenega upravičenega razloga ubijati in raniti ljudi, ki niso predstavljali nobene grožnje tem, ki so bili okrog njih, vključno z novinarji, zdravstvenimi delavci in otroki," je dejal Santiago Canton, vodja komisije.

Med preiskavo naj bi se tudi pokazalo, da je bilo pravo strelivo v večini primerov uporabljeno brez avtorizacije. "To je pripeljalo do samovoljnih zločinov zoper življenje," je dodal Canton, ki je Izrael pozval, naj zagotovi, da bodo pravila o delovanju njihovih varnostnih sil spremenjena v skladu z mednarodnimi standardi.

"Odločno zanikamo, da so bili streli na demonstrante v skladu z visokimi standardi človekovih pravic za uporabo sile. Kar 4903 neoboroženi ljudje so bili ustreljeni v spodnje okončine, čeprav so mnogi stali tudi nekaj sto metrov stran od ostrostrelcev," je povedal Canton.

Ubili so 32 otrok, tri zdravstvene delavce in dva novinarja

Izraelski ostrostrelci naj bi uporabljali izjemno hitre krogle in ostrostrelne puške dolgega dosega z naprednimi optičnimi usmerjevalniki. "Tarčo so videli skozi povečevalo in točno so vedeli, kakšne bodo posledice strela, a so kljub temu pritisnili na sprožilec. In to ne enkrat, ampak več kot 6000-krat," je dejala članica komisije Sara Hossain.

Ubili naj bi tudi 32 otrok, tri jasno označene zdravstvene delavce in dva jasno označena novinarja.