Porošenko predlagal vzpostavitev vojnega stanja

Rusija in Ukrajina sta se včeraj v dopoldanskih urah zapletli v incident na morju nedaleč od Krimskega polotoka, v katerem je ruska obalna straža neuspešno skušala ustaviti tri ukrajinske vojaške ladje na poti v ukrajinsko pristanišče, pri tem pa je ruska ladja trčila v ukrajinski vlačilec. Rusija je po navedbah Ukrajine streljala na ladje in jih zasegla.

Ukrajinski predsednik Pet ro Porošen ko je po izrednem sestanku vojaškega vrha zaradi napetosti ob obali Krima sporočil, da bo parlamentu predlagal uvedbo vojnega stanja, in dogodek označil za agresorsko dejanje: "Takšna dejanja so nesprejemljiva in že imajo posledice. Dejanje Rusije je bilo noro, Ukrajina pa ga ni izzvala." O tem bo ukrajinski parlament razpravljal danes.

Ponoči so se pred ruskim veleposlaništvom v Kijevu zbrali ukrajinski protestniki, ki so zažigali pnevmatike, metali pirotehnična sredstva, zažgali pa so tudi vsaj eno vozilo ruskega veleposlaništva. Eden od protestnikov je, kot poroča BBC, pojasnil:"Tukaj smo se zbrali, ker smo zelo jezni zaradi dejanj Rusije. Že zdavnaj bi morali prekiniti vse diplomatske odnose s to državo."

Ukrajinska mornarica po poročanju tujih medijev trdi, da je ruska ladja streljala nanje in zasegla tri ukrajinske ladje v prelivu Kerč – dve manjši bojni ladji in vlačilec. V dogodku naj bi bilo po trditvah Ukrajine poškodovanih šest članov ukrajinske mornarice.

V izjavi za javnost so zapisali, da sta bili ladji Berdyansk in Nikopol 'zadeti in onesposobljeni', ko sta skušali zapustiti območje, vlačilec pa se je bil prisiljen ustaviti. Tudi tega so ruske oblasti nato zasegle.

Rusija: Kijev je organiziral provokacije v Črnem morju

Ruski FSB je sporočil, da ima dokaze, da je Ukrajina odgovorna za incident med ruskimi in ukrajinskimi ladjami v Črnem morju:"Obstajajo neizpodbitni dokazi, da je Kijev organiziral provokacije ... v Črnem morju. Ti dokazi bodo kmalu javno objavljeni."

Pred tem so Ukrajino sicer obtožili, da so njene ladje nezakonito vstopile v njihove teritorialne vode. Na to območje pa so poslali dve letali in dva helikopterja, da so nadzorovali ukrajinske ladje. Z ogromnim tankerjem so tudi zaprli dostop do Azovskega morja.

Sergej Aksjonov, ruski vodja Krima, je po poročanju ruske agencije Tasssporočil, da za provokacijami stojijo "zahodni patroni ukrajinskega režima".