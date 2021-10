V Trstu proti PCT-pogoju protestira na tisoče protestnikov

Točno mesec dni, odkar v Sloveniji PCT-pogoj velja za vse zaposlene in samozaposlene v državi, sedaj covidno potrdilo za prihod v službo velja tudi v sosednji Italiji. A odločitev italijanske vlade je že pred dnevi po vsej državi sprožila množične proteste. Protestirajo tudi v Trstu, kjer se je na stavki zbralo okoli osem tisoč pristaniških delavcev, pa tudi zaposlenih v drugih panogah z vseh koncev Italije, ki se z obveznostjo pogoja ne strinjajo. S stavko so blokirali tržaško pristanišče, kaj pa to pomeni za Slovenijo in Luko Koper?