Skrajna desnica in antifašisti v Portlandu: 13 aretiranih, šest ranjenih

Ameriška policija je aretirala 13 ljudi v Portlandu, kjer je v soboto zvečer potekal shod skrajno desnih skupin, na protiprotestu pa so se istočasno zbrali njihovi antifašistični nasprotniki. Šest ljudi je bilo ranjenih, dogajanje v Portlandu pa je pritegnilo tudi pozornost ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

V Portlandu so se po poročanju tujih medijev zbrali pripadniki skupine "Ponosni fantje", ki se opisuje kot skupina "mladih, zahodnih šovinistov". S svojim shodom so želeli pritisniti na oblasti v Portlandu, da bi gibanje Antifa razglasili za domačo teroristično organizacijo. Na drugi strani so se zbrali njihovi nasprotniki in protestirali proti prisotnosti skrajnih desničarjev v tem največjem mestu v ameriški zvezni državi Oregon. Skupno naj bi se na obeh straneh zbralo okoli tisoč ljudi. Policija je po poročanju CNNaretirala 13 ljudi, šest je bilo v prerivanju med skupinama ranjenih. Policija je zasegla tudi številne nože, kovinske palice, doma narejene ščite, razpršilcev s poprovim sprejem in paralizatorje.

S shodom so desničarske skupine shodom želele pritisniti na oblasti v Portlandu, da bi gibanje Antifa razglasili za domačo teroristično organizacijo. FOTO: AP

Desničarji so nosili ameriške zastave, pa tudi kape z napisi "naredimo Ameriko spet veliko". Na drugi strani so se na protidemonstracijah zbrali tudi številni pripadniki gibanja Antifa, mnogi oblečeni v črno in zamaskirani.

Mnogi so bili na shodu našemljeni; eden je nosil kostum samoroga, pojavil pa se je tudi zbor, oblečen v banane. FOTO: AP

Zraven pa so bili tudi drugi prebivalci Portlanda, ki so nasprotovali prisotnosti skrajnih desničarjev v mestu. Mnogi so bili tudi našemljeni; eden je nosil kostum samoroga, pojavil pa se je tudi zbor, oblečen v banane, navaja AFP.

Policija je zasegla številne nože, kovinske palice, doma narejene ščite, razpršilcev s poprovim sprejem in paralizatorje. FOTO: AP

Na dogajanje v Portlandu se je odzval tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je dejal, da njegova administracija skrbno spremlja položaj. V tvitu pa je nakazal tudi, da razmišljajo o tem, da bi Antifa označili za"organizacijo terorja". Več podrobnosti ni pojasnil.

