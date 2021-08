Sonce, morje, visoke temperature. Vse to so zaščitni znaki poletja. Že nekaj let je najbolj priljubljena pijača poletja gin tonic. Zaradi velikega povpraševanja je tudi ponudba vse bolj pestra. Aleksander Pozvek si je za zadnji dan pred dopustom zaželel prav poseben gin. Gin, kjer je vsaka šesta brinova jagoda namočena v med slovenskih čebel. Proizvaja ga vsestranski Rado Mulej.