Posebna tržnica z izdelki Štartaj Slovenija

Kako pogosto kupujete na tržnici? Tisti, ki prisegate na sveže in domače, pogosto. Mi smo na tržnico poslali nekoga, ki tja ne zahaja prav pogosto. Aleksandra Pozveka smo poslali na prav posebno tržnico. Tržnico Štartaj Slovenija. In imel je to čast, da je med prvimi preizkusil sedem izdelkov nove sezone oddaje Štartaj Slovenija.