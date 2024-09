Posebno darilo za 90. rojstni dan: pretekla bo ljubljanski polmaraton

Ste vedeli, da vam lahko ena ura rednega gibanja na dan življenje podaljša za štiri do sedem let? Seveda je tek ena od najbolj optimalnih vadb, za katero nismo nikoli ne prepozni in ne prehitri. 90-letna Kazimira Lužnik se je s tekom resneje začela ukvarjati šele pri 47 letih, letos pa si je za svoj okrogli rojstni dan podarila posebno darilo – pretekla bo ljubljanski polmaraton in morda celo podrla svetovni rekord.