Posedi na vrhu Uprave za varno hrano, odpoved dalo že pet sodelavcev

V letu 2015 so čebelarji uporabljali neregistrirana zdravila za čebele in v medu so našli ostanke kemikalij, niso ga pa umaknili s polic. Leta 2019 so v čevapčičih našli žveplov dioksid in o tem javnost predolgo ni bila obveščena. Gre za aferi Janeza Posedija, ki je v tem času vodil Upravo za varno hrano in varstvo rastlin. Svoj mandat je končal leta 2020, zdaj pa se vrača na čelo uprave. Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko je dosedanjega šefa Matjaža Gučka zamenjala prejšnji teden, v podporo Gučku in nasprotovanju ministrici in njeni novi izbiri pa je upravo zapustilo še pet najožjih sodelavcev Gučka, ki s Posedijem ne želijo delati. Med njimi tudi Branko Podpečan, direktor inšpekcije.