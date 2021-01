Posel zastavljalnic cveti, neka gospa želela zastaviti celo svojega psa

Da se je vse preselilo na splet v času epidemije, ni novica. Ogromno dela imajo v zadnjem letu tudi v zastavljalnicah in antikvariatih, v času, ko smo res veliko doma, smo zdaj pospravili stanovanja in hiše verjetno že drugič, če ne tretjič. In našli kup stvari, ki jih res ne potrebujemo. Zanje pa lahko dobimo celo kakšen evro. Obseg dela se je tako v času epidemije povečal tudi v Zastavljalnici in odkupovalnici Ljubljana. Čeprav morajo biti zaradi ukrepov poslovalnice zaprte, pa je posla zato na spletu veliko.