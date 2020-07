'Pošiljanje stanovalcev domov ni prava pot. Bolne je treba odstraniti, v domovih pa pustiti le zdrave'

Domovi, v katere vdre okužba, morajo vzpostaviti rdečo, sivo in belo cono. V rdečo namestijo okužene, vhod mora biti ločen, prav tako vsi prehodi, za stanovalce pa mora skrbeti posebna ekipa zaposlenih, ki se ne sme srečevati z drugimi v domu. Siva cona je namenjena tistim s sumom na okužbo, v sobi morajo biti po eden, imeti morajo lastne sanitarije. Sobe ne smejo zapuščati in tudi zanje skrbi posebna ekipa zaposlenih. V beli coni so zdravi, a domovi morajo poskrbeti, da stanovalci in zaposleni, ne prihajajo v stik s komerkoli iz sive ali rdeče cone. Domovi pa za to nimajo ne prostorskih ne kadrovskih pogojev.