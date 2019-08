Pošiljatelj bombnih pošiljk obsojen na 20 let zapora

Oktobra lani je FBI v povezavi z bombnimi pošiljkami, ki so romale na naslove Trumpovih kritikov, prijel takrat 56-letnega Cesarja Sayoca.Registrirani republikanec z zajetno policijsko kartoteko je živel v belem kombiju, ki je bil prelepljen z desničarskimi nalepkami in podobami ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Osumljenca so izsledili s pomočjo DNK sledi in prstnih odtisov na eni od pošiljk.

Njegove pošiljke so med drugim prejeli Barack Obama, Hillary Clinton, Joe Biden, ameriška televizijska hiša CNN in igralec Robert de Niro.

Sayocu je grozila precej daljša zaporna kazen, in sicer 58 let, a ga je sodnik obsodil na 20 let. "Sovražil je svoje žrtve, želel jim ni nič dobrega, a ni jih želel ubiti," je v zaključnem govoru povedal sodnik in dodal, da glede na poročila strokovnjakov za eksplozivne naprave pošiljke ne bi eksplodirale.

Sayoc, doma iz Aventure na Floridi, se je opravičil žrtvam in dejal, da mu je zelo žal. Kot je še dodal, je bombne pošiljke poslal zaradi duševnih težav, spolne zlorabe v otroštvu in prekomerne rabe steroidov. Te je redno užival kar štiri desetletja skupaj z 274 različnimi dodatki in vitamini.