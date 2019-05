Posiljena 11-letnica zanosila, a je zaradi zakonodaje prisiljena roditi

V Massillonu v ameriški zvezni državi Ohio je pred tedni izginila 11-letna deklica. Starši so o tem takoj obvestili policijo in stekla je preiskava. Sled jih je pripeljala do Juana Leona-Gomeza, in ko so preiskali njegov dom, so v garderobni omari našli pogrešano deklico.

26-letnik je v petek stopil pred sodnika, iz sodnih dokumentov pa je razvidno, da je obtožen ugrabitve in večkratnega posilstva deklice.

11-letnica je zanosila in bo morala otroka roditi. Nova zakonodaja, ki so jo v Ohiu sprejeli decembra 2016, namreč prepoveduje splav po šestih tednih oziroma ko lahko pri zarodku zaznajo srčni utrip. Pri tem posiljene ženske niso izjema.

Vsaj 15 ameriških zveznih držav je v zadnjem letu sprejelo tako imenovano zakonodajo po načelu "srčnega utripa", ki prepoveduje splav po tem, ko pri zarodku lahko zaznajo srčni utrip. Prav včeraj so takšen zakon sprejeli tudi v ameriški zvezni državi Georgia. Ameriška unija za državljanske svoboščine (ACLU) ter številne organizacije za načrtovanje starševstva in reproduktivne pravice so zakon označile za neustaven in so že napovedale njegovo izpodbijanje na sodišču. "Stojimo ob strani ženskam in stojimo za pravico žensk, da same sprejemajo osebne in intimne odločitve o tem, kdaj in če želijo širiti družino," je dejala Andrea Young, direktorica ACLU.

V Alabami celo potekajo razprave, da bi prepovedali splave v kateri koli fazi nosečnosti, razen če je zaradi nosečnosti ogroženo življenje ženske.