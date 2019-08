Zaradi poškodovanega jezu v Veliki Britaniji so morali evakuirati mesto

Na severu Anglije v bližini Manchestra je obilno deževje poškodovalo jez Toddbrook, ki stoji v bližini mesta Whaley Bridge. Zaradi strahu pred tem, da bi se jez zrušil in poplavil mesto, so morali evakuirati 6500 tamkajšnjih prebivalcev.

Medtem ko se inženirji trudijo s črpanjem vode, je policija prebivalcem naročila, da se zberejo v šoli in s seboj vzamejo domače ljubljenčke ter zdravila, saj ni znano, kako dolgo bodo morali ostati zdoma. Oblasti so izdale rdeče opozorilo pred poplavljanjem reke Goyt. Kot so poudarili, bodo v primeru, da se jez zruši, ogrožena življenja. Na delu je 10 črpalk, ki sčrpajo približno 7000 litrov vode na minuto, da bi zmanjšali vodostaj.

Evakuirani prebivalci si morajo sami urediti začasno nastanitev, ampak nekateri lokalni pubi so ljudem omogočili, da prespijo kar tam. BBC je govoril z nekaterimi evakuiranci. Jennifer je za njih povedala, da je poklicala svojega partnerja in mu rekla: "Oditi moramo. Prinesi psa." Sedaj so nastanjeni v šoli. "Jez je v razsulu. Zgleda res nevarno in v vodnem zbiralniku je veliko vode," je še dejala.