Poskrbel, da je letalo še pravočasno vzletelo, nato skočil 'v smrt'

Medtem ko so njegovi kolegi zapustili stolp in si skušali rešiti življenje, saj se je začela stavba nevarno majati in so pokali zidovi, se je 21-letnik odločil, da bo opravil svoje delo. Na pisti se je namreč potniško letalo pripravljalo na vzlet, mladi kontrolor pa je poskrbel, da je lahko varno in še pravočasno vzletelo, letalsko osebje in potniki pa so se s tem najverjetneje izognili smrti, saj je bil v potresu poškodovan tudi dobršen del letalske piste. Njegove zadnje besede so bile: "Varen let. Pazite nase."