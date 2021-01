Žrtvam potresa v Petrinji pri sanaciji pomagajo tudi slovenski gasilci

Dober mesec po potresu v Petrinji so iz dneva v dan vse bolj vidne razsežnosti katastrofalnega potresa. Brez strehe nad glavo je ostalo več deset tisoč prebivalcev. Nekateri so se odselili, velika večina pa jih je ostala in živijo v kontejnerjih, ki jih še vedno ni dovolj za vse, zato nekateri še vedno spijo kar v avtomobilih. Prizadetemu območju pomagajo ljudje iz vse Evrope, tudi iz Slovenije. 23 prostovoljnih gasilcev iz Podravja je pomagalo pri pokrivanju streh in rušenju dimnikov.

