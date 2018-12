'Poslanca vrgli iz stavbe televizije kot dva pijanca iz lokala'

Šlo je za poslance tako z desnice kot levice. Njihov vodja naj bi bil neodvisni poslanec Akos Hadhazy , sicer pa so bili med njimi Lajos Kepli in Janos Stummer iz skrajno desne stranke Jobbik, Laszlo Varju iz Demokratične koalicije, Agnes Kunhalmi iz vrst socialistov in neodvisna poslanka Bernadett Szel , je izpostavila MTI.

Želeli so v živo prebrati peticijo z zahtevami s protestov, a so jim varnostniki, ki naj bi bili tudi oboroženi, preprečili dostop do studiev. Hadhazy in Szelova sta hotela vseeno nadaljevati pot, a so ju varnostniki zaustavili in odstranili iz stavbe.

Po poročanju madžarskih spletnih portalov so to storili na precej nasilen način. Kot je poročal merce.hu, so oba poslanca iz stavbe nacionalke"nasilno vrgli ven, kot dva pijanca iz lokala". Poleg tega naj bi jo skupil tudi poslanec Varju, ki naj bi ga več varnostnikov dobesedno podrlo na tla.