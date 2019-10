Poslance, ki podpirajo ukinitev dodatka za delovno aktivnost, označil za 'svinje'

Poslanec Levice, Miha Kordiš, se za izjavo, ki jo je v četrtek popoldne zapisal na lastnem Facebook profilu, ne namerava opravičiti. "Opravičiti se morajo materam samohranilkam," je celo dejal.

Vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec priznava, da se mu takšna komunikacija prek javnih omrežij ne zdi primerna. Dejal je, da je bila četrtkova razprava "o ukinitvi dodatka za delovno aktivnost za revne zaposlene, tiste, ki že tako težko shajajo skozi mesec, naporna". Neokusen pa je bil po njegovem mnenju tudi del razprave oz. argumenti, ki so prihajali predvsem od ministrstva in tudi od poslancev SMC, ki so branili svojo ministrico.

Zagotovo pa to ni prvi primer neprimerne komunikacije poslanca. Pred časom je na primer svojo strankarsko kolegico Violeto Tomič označil za "glupo kot točak", razburjale pa so tudi njegove izjave na račun slovenskih gospodarstvenikov. Med poslanci je slišati tudi pripombe na račun Kordiševega izražanja na sejah, na primer poslanec NSi Jožef Horvat je dejal, da "uporaba takšnega besednjaka, kot smo ga slišali pravzaprav tudi že nekajkrat poprej, ne sodi v parlament". Jani Möderndorfer, poslanec SMC, pa je o nedavnem zapisu dejal: "Če bom parafraziral to, kar je povedal, pomeni, da ker je tudi on poslanec, dela in živi v svinjaku."