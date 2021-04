Poslanci in vodstvo stranke DeSUS govorijo le še preko odvetnikov

Začasna zastopnica stranke DeSUS Brigita Čokl je članom stranke poslala pismo. V njem je poslancem očitala, da s tem, ko, kot je zapisala, zaradi lastnih računic podpirajo ravnanje Janeza Janše in glasujejo tudi proti stališčem stranke, ravnajo absolutno neprimerno in obsojanja vredno. Poslanci ji seveda niso ostali dolžni. Tako so ji kar prek odvetnika Francija Matoza, ki je sicer večkrat zastopal tudi Janeza Janšo in SDS, poslali opomin pred tožbo, s katerim zahtevajo njeno opravičilo.

