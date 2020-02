Poslanci o koronavirusu - ministrstvo za zdravje mora javnost sprotno obveščati

V slovenskem parlamentu so se pogovarjali tudi o smrtonosnem koronavirusu. Odbor za zdravstvo je med drugim ministrstvu za zdravje naložil, da morajo javnost sprotno seznanjati o morebitnih potrjenih sumih na okužbo in vseh aktivnostih ob tem. Preverili smo, ali so poslanci sploh vedeli, o čem se pogovarjajo in izkazalo se je, da temo poznajo precej dobro.