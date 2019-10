Poslanci podprli brezplačen medkrajevni javni prevoz. Ste tudi vi med upravičenci?

Poslanci so podprli brezplačen medkrajevni javni prevoz za upokojence, starejše od 65 let, ki jih je pri nas več kot 400 tisoč, poleg njih pa se bodo od julija prihodnje leto brezplačno vozili tudi vojni veterani, invalidi z evropsko kartico, študenti invalidi ter študenti in dijaki, ki so registrirani športniki. Preverili smo, kaj morajo storiti upokojenci in kako bo vse skupaj videti v praksi.