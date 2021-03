Poslanci podprli za mnoge sporno novelo zakona o vodah

Poslanci so s 44 glasovi za in 38 proti izglasovali podporo noveli zakona o vodah. Iz novele so sicer že črtali možnost gradnje proizvodnih objektov in naprav, ki uporabljajo nevarne snovi, na vodovarstvenih območjih, ostaja pa sporni 37. člen novele, ki na okope postavlja okoljevarstvenike, saj omogoča gradnjo na priobalnih območjih. Sem sodijo tako vodovarstvena območja kot priobalni pas. Okoljevarstveniki pa opozarjajo, da ni vseeno, kakšni posegi so dovoljeni.

icon-expand